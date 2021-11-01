Пенсии россиян обесцениваются восемь месяцев подряд

Пенсионные выплаты продолжают обесцениваться, начиная с февраля 2021 года — в сравнении с предыдущим годом, сообщает Росстат.

Если в январе текущего года средний размер пенсии вырос на 0,4% относительно начала 2022 года, то с февраля началось обесценивание выплат.

В феврале пенсии уменьшились на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%.

С наступлением лета падение значительно ускорилось, а к сентябрю пенсионные выплаты обесценились на 1,8%.

Номинально пенсии за 2021 год выросли на 5,5%, но инфляция перекрыла индексацию.

В июле уже сообщалось, что высокая инфляция в первом полугодии 2021 года (6-6,5%) "съела" весь рост пенсий в России.

Напомним, затевая пенсионную реформу, действующие власти обещали обеспечить опережающую инфляционный рост индексацию пенсий. Но в 2021 году страховые пенсии были проиндексированы только на 6,3%.

А на днях депутат Мосгордумы Наталья Метлина заявила, что пенсионеры не должны получать поддержку от государства. Она призвала детей проявлять заботу о пожилых родителях, чтобы это делало "не только государство, которое не просило их рожать, но, наверное, надо было думать о том, как ты будешь жить после 55-60 лет".