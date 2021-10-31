31 Октября 2021
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Политика В России Москва Московская область
(2005) | Фото: www.rg.ru

Государство не просило вас стареть? Депутат заявила, что пенсионеры не должны получать поддержку

"Суд над вами плачет. Позор вам!" - депутат Мосгордумы Евгений Ступин в видеоролике обратился к депутатам "Единой России" и других провластных политических объединений после заседания городского парламента, во время которого был отклонен законопроект оппозиции о повышении прожиточного минимума, передает корреспондент Накануне.RU.

Особое возмущение у народного избранника вызвало то, что депутат объединения "Моя Москва" (фактически "ЕР") Наталья Метлина на последнем заседании городского парламента заявила, что пенсионеры не должны получать поддержку от государства. Об этом парламентарий сообщил в своем telegram-канале.

"Мне странно, имея такой бюджет, такое количество богатых, состоятельных людей в Москве, говорить о бесконечно стоящих с протянутой рукой пенсионерах. <...> Давайте требовать от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать, но, наверное, надо было думать о том, как ты будешь жить после 55-60 лет.. <...> Наболел этот бесконечный патернализм", - приводит парламентарий выдержки из ее выступления.

По мнению Метлиной, факт регулярных обманов мошенниками пенсионеров говорит о том, что у тех много денег. Парламентарий также подсчитала стоимость московских квартир, в которых проживают пенсионеры.

Депутат Евгений Ступин считает, что подобные разговоры - выдают мечты провластных депутатов и чиновников о возвращении в России крепостного права. А упоминание о жилплощади пенсионеров и вовсе привело депутата Ступина в негодование.

"Квартиры в Тверском районе! Да как вам не стыдно?! Про квартиры еще заговорила тут. На квартиры пенсионеров уже глаз положили? То, что им в наследство досталось. Это их единственный актив, а живут они на нищенскую пенсию. Она предлагает им уже квартирами распорядиться. Вы что там о себе возомнили?" - не сдерживается в эмоциях парламентарий.

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Государство не просило вас стареть? Депутат заявила, что пенсионеры не должны получать поддержку

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Теги: Мосгордума, Евгений Ступин, Наталья Метлина, пенсионеры, прожиточный минимум



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