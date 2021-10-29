Глава "Роснефтегаза" Олег Ситников получил условный срок

Владельца корпорации "Роснефтегаз", бизнесмена Олега Ситникова признали виновным в неуплате налогов на сумму более 1 млрд руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Впрочем, следователи не раскрывают имя Ситникова, называя его "фактическим руководителем "Фирма Макс" и "Магистраль".

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст.199 УК РФ - по пяти эпизодам (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере). Как установило следствие и суд, в результате неправомерных действий фактического руководителя вышеуказанных коммерческих организаций, направленных на необоснованное применение налоговых вычетов, с "Фирма Макс" не исчислены и не уплачены в бюджет Российской Федерации налоги в общей сумме более 836 млн рублей, с "Магистраль" не исчислены и не уплачены в бюджет Российской Федерации налоги общей сумме более 245 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также в отношении Ситникова были объединены в одно производство уголовные дела, по статьям незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконной рубке возглавляемым им предприятием лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере. По этим уголовным делам Ситников также был признан виновным.

Чтобы покрыть расходы было арестовано имущество бизнесмена на сумму более 500 млн руб.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде четырех лет условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 50 тысяч рублей.