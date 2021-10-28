В Санкт-Петербурге закончилась вакцина "Спутник Лайт" – власти

В Санкт-Петербурге закончилась вакцина "Спутник Лайт", передает РБК со ссылкой на комитет здравоохранения северной столицы.

"Поставки вакцины зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Вакцины "Спутник Лайт" на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет", — заявили в ведомстве.

Ранее проблемы с поставками "Спутника Лайт" констатировали в Прикамье. "В наличии в регионе имеется большое количество вакцины "Спутник V" (ГамКовидВак), которая является не менее эффективной и после вакцинации которой вы также получите QR-код. Вакцина "Спутник Лайт" имеется в ограниченном количестве в настоящее время. Мы рекомендуем обращаться за ним в поликлинику, уточнить его наличие можно заранее по телефону поликлиники", - заявили в минздраве Пермского края.