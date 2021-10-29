29 Октября 2021
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беглов, санкт-петербург (2019) | Фото:twitter.com

В Петербурге после 8 ноября общепит будет работать до 23 часов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в действующие правила борьбы с COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, работа заведений общественного питания, кинотеатров и проведение мероприятий запрещена после 23 часов с 8 ноября. Кроме того, на удаленный режим работы переводятся все работники старше 60 лет. Медотвод от прививки от коронавируса перестает быть альтернативой QR-коду.

Всем горожанам старше 60 лет рекомендуется не покидать свои дома, если они не вакцинированы.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге закончилась вакцина "Спутник Лайт".

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В Петербурге после 8 ноября общепит будет работать до 23 часов

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Теги: Санкт-Петербург, коронавирус



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Ранее 28.10.2021 16:19 Мск В Санкт-Петербурге закончилась вакцина "Спутник Лайт" – власти


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