В Петербурге после 8 ноября общепит будет работать до 23 часов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в действующие правила борьбы с COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, работа заведений общественного питания, кинотеатров и проведение мероприятий запрещена после 23 часов с 8 ноября. Кроме того, на удаленный режим работы переводятся все работники старше 60 лет. Медотвод от прививки от коронавируса перестает быть альтернативой QR-коду.

Всем горожанам старше 60 лет рекомендуется не покидать свои дома, если они не вакцинированы.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге закончилась вакцина "Спутник Лайт".