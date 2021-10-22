ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

В Ставропольском крае ФСБ предотвратила теракт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края.

Подозреваемый задержан. По данным ведомства, это сторонник запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

При обыске обнаружены компоненты взрывчатого вещества и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в городе Черкесске в отношении сотрудников правоохранительных органов. Атаку готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков ИГ.