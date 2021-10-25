На въездах в Севастополь развернут блокпосты для проверки QR-кодов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город.

В течение нерабочей недели - с 30 октября по 8 ноября – у въезжающих будут проверять документы о вакцинации, ПЦР-тесты либо справки о перенесенном COVID-19 в течение шести месяцев.

Блокпосты также устанавливались в Севастополе в прошлом году.

В самом городе введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.

С 30 октября по 7 ноября рестораны, салоны красоты, кинотеатры, музеи и другие учреждения сферы услуг Севастополя будут закрыты.