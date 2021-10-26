26 Октября 2021
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Пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ (2021) | Фото: Накануне.RU

Не 81%, а 39%: уральский полпред пересчитал показатели по вакцинации

В уральском полпредстве озвучили данные по вакцинации от коронавируса в УрФО. Лучше всего показатели в Тюменской области, а Свердловская оказалась одним из аутсайдеров.

Как сообщается на официальном сайте полпредства, с 15 по 21 октября этого года в Уральском федеральном округе первым компонентом вакцины привились более 220 тысяч человек (на 106 тысяч больше, чем неделей ранее). К 22 октября полный курс вакцинации прошли 3,7 млн человек – 30% от общего количества жителей УрФО всех возрастов.

По данным полпредства, в Тюменской области двумя компонентами привиты 39% населения (601 тысяча человек). В Югре полностью вакцинированы 34% жителей (572 тысячи), на Ямале – 33% (180 тысяч). В Свердловской и Курганской областях курс вакцинации прошли по 28% жителей (1,2 млн и 234 тысячи человек соответственно), а в Челябинской области полностью привиты 27% жителей (927 тысяч).

Как пишет в своем Telegram-канале бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Нафик Фамиев, "наконец-то полпреда УрФО Владимира Якушева научили отчитываться правильными цифрами".

"А то, понимаешь, сыпал какими-то фантастическими показателями до 80% и более. Пока цифры неутешительные и ожидается визит министра Мурашко", - отмечает экс-депутат.

Ранее Якушев заявлял, что в некоторых субъектах, как в Тюменской области, процент вакцинации от ковида достиг 80%, а в целом по федеральному округу – 60%. Однако министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко включил Тюменскую область в число регионов с напряженной ситуацией с коронавирусом. Накануне.RU уже рассказывало, почему это произошло. Полпред считал показатели от плана, а не общий процент вакцинации.

вакцинация, талоны(2021)|Фото: Накануне.RU

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Не 81%, а 39%: уральский полпред пересчитал показатели по вакцинации

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Теги: вакцинация, УрФО, полпредство



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