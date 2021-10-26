26 Октября 2021
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Общество В России
Ограничения для заведений общепита (2021) | Фото: Александр Щербак / ТАСС

Русские словно забыли о сострадании к притесняемым, - эксперт

Общество делят на "чистых" и "нечистых", а в обиходе утвердились термины "сегрегация", "дискриминация" и "поражение в правах". То есть какая-то часть общества стигматизируется, притесняется и становится ущербной, и это подается как правильное. Об этом написал замдиректора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при Российском университете дружбы народов Борис Якеменко.

Он отмечает, что это очень тревожный признак для России, где всегда сочувствовали обиженным, отвергнутым и униженным, делились с ними, вступались за них. Но сейчас многие об этом забыли, предав русские традиционные представления.

"Думал, что тысячи скажут: "Я привит и именно поэтому не могу допустить, чтобы унижали непривитых. Я получил права и привилегии (могу идти в ресторан и прочее) и именно потому, что другие их не получают, не смогу ими пользоваться, пока не восстановится социальное равенство. Именно потому, что у меня есть то, чего нет у других, я вступлюсь за тех, у кого этого нет"... Этого не происходит. Спокойно произносится: "сегрегация", "дискриминация", "их надо изолировать". Ненависть сочится из заявлений, истерика все сильнее. "Дави их!!!! Пусть сдохнут!!!! Убийцы!!!!" Это очень тревожный знак", - считает Якеменко.

Ранее он отмечал, что навязывается "идеология здоровья" с чувством вины и ответственности каждого, чтобы оправдать притеснение людей.

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Русские словно забыли о сострадании к притесняемым, - эксперт

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Теги: сегрегация, вакцинация, дискриминация



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