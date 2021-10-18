От студентов до директоров: в свердловской полиции рассказали о жертвах финансовых пирамид

В свердловской полиции рассказали, кто становится жертвами финансовых пирамид.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь, никакого социального статуса и возрастного ценза у пострадавших от мошенников нет.

"Вкладывают простые студенты – хотят заработать легких денег. Пенсионеры – хотят заработать себе прибавку к пенсии. Являются потерпевшими и сотрудники коммерческих организаций, и даже директора. У нас был факт, где директор одной достаточно большой фирмы вложил в псевдобиржу около 3 млн рублей и все это потерял", - рассказал Лаздынь.

Напомним, сегодня стало известно, что на Среднем Урале возбуждено 24 уголовных дела по финансовой пирамиде "Финико".