26 Октября 2021
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Уполномоченный по правам человека на Украине (2018) | Фото: facebook.com, Людмила Денисова

На Украине омбудсмен выступила против дискриминации невакцинированных

На Украине уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что любые наказания за отказ от ковид-вакцинации нарушают права человека и принцип добровольности медицинского вмешательства.
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Недавно власти утвердили перечень профессий, представители которых подлежат ковид-вакцинации. В основном это чиновники всех уровней и работники образования. Отказавшихся угрожают отстранить от работы без сохранения зарплаты.

Денисова уверена, что добровольность вакцинации можно реализовать, предоставив каждому выбор: вакцинироваться, проходить регулярное тестирование или работать дистанционно. Впрочем, дистанционная работа возможна лишь для некоторых профессий, так что это не решает проблему.

"Ограничение в правах непривитых недопустимо и прямо нарушает нормы Конституции Украины, а также не соответствует резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая призвала государства-члены, чтобы никто не подвергался дискриминации из-за риска для здоровья или нежелания пройти вакцинацию", - написала она.

При этом она подписалась под утверждением, что вакцинация - единственный шанс уберечь себя от заболевания, как как будто никто из вакцинированных не болеет, а все невакцинированные заболевают. Однако такой статистики на Украине, как и в России, не ведется.

На днях на Украине невакцинированным запретили пользоваться межобластным транспортом.

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На Украине омбудсмен выступила против дискриминации невакцинированных

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Теги: Украина, вакцинация, дискриминация



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