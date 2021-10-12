12 Октября 2021
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Общество В бывшем СССР Украина
(2005) | Фото: trm.vov.ru

На Украине невакцинированным запретили ездить на межобластном транспорте

Кабинет министров Украины ввел запрет на поездки в другие области для невакцинированных граждан. Это касается межобластного транспорта.
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С 21 октября межобластные перевозки будут возможны только для вакцинированных, переболевших ковидом менее полугода назад или с отрицательным ПЦР-тестом, сданным не больше трех суток до этого. Запрет введен под предлогом борьбы с ковидом в условиях резкого роста количества положительных тестов на ковид и госпитализаций.

На днях на Украине ввели обязательную ковид-вакцинацию для всех работников образования и чиновников. Отказавшихся угрожают отстранить от работы без сохранения зарплаты. При этом власти дали понять, что будут расширять свой список, включая туда все больше профессий. Как и в других странах, киевские власти перешли от борьбы с ковидом к борьбе с невакцинированными.

В России, напомним, смертность в августе и сентябре никак не различалась в регионах с наименьшей и наиболшей долей привитых, что свидетельствует о незначимости такого фактора, как доля привитых.

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На Украине невакцинированным запретили ездить на межобластном транспорте

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Теги: вакцинация, Украина, ковид



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