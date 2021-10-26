26 Октября 2021
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экспресс-тест на антитела к коронавирусу (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Данных о том, что AY.4.2 устойчив к антителам, нет, - Роспотребнадзор

Данных о том, что новый вариант штамма дельта коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение болезни или что он устойчив к антителам, нет. Об этом РИА Новости заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По словам специалиста, органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают "убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной "дельтой".

Хафизов добавил, что результаты британского исследования следует трактовать осторожно, поскольку в них не корректировались ключевые факторы, способные повлиять на течение болезни, например, возраст и вакцинация.

Ранее Хафизов сообщил, что вакцины от коронавирусной инфекции, которые на сегодняшний день применяются в России, достаточно эффективны и против разновидности штамма коронавируса "дельта" AY.4.2. По его словам, новая разновидность штамма "не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами", пишет Regnum.

Напомним, более заразная мутация дельта-штамма коронавируса, получившая обозначение AY.4.2, обнаружена в Великобритании.

Заразность новой вариации дельта-штамма выше своего предшественника примерно на 10-15%. По словам директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, AY.4.2 может занять место самого заразного штамма.

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Данных о том, что AY.4.2 устойчив к антителам, нет, - Роспотребнадзор

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Теги: AY.4.2, COVID-19, дельта-штамм



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