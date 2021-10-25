В одном из домов Брянска взорвалась граната

В Брянске заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении оружия после взрыва гранаты в квартире одного из домов города.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Следственного комитета России, в результате взрыва погиб мужчина 1992 года рождения.

По предварительным данным, четверо молодых людей распивали спиртное. В это время произошла детонация гранаты, которое находилось внутри квартиры. Происхождение гранаты устанавливается, информации о том, почему она взорвалась, нет.

Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину, закрывшегося в квартире многоэтажного дома с "гранатой".

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