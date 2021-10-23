"Ельцин Центр" отказался сотрудничать с Вадимом Самойловым, обвинив его в гомофобии

Скандал с выступлением основателя рок-группы "Агата Кристи" Вадимом Самойловым на фестивале Ural Music Night получил продолжение.

Напомним, одной из площадок UMN в этом году стал "Ельцин Центр". В нем проходило выступление Самойлова. Выйдя на сцену, он с использованием мата в негативном ключе высказался не только о "Ельцин Центре", но и о либералах, а также о гомосексуалистах. Позднее он заявил СМИ, что готов извиниться за мат, но не за высказывание по сути.

В "Ельцин Центре" в ответ заявили, что прекращают сотрудничество с Самойловым.

"Самойлов позволил себе гомофобские заявления. Пришёл в гости, нагадил на самом видном месте. К сожалению, никто из организаторов не прервал этот омерзительный монолог. Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами "Ночи музыки" и надеемся, никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах "Ельцин Центра", - цитирует радио "Говорит Москва" представителя площадки.