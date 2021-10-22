Режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий обвинен в педофилии

Российский режиссер-постановщик Илья Белостоцкий уже год находится в следственном изоляторе по подозрению в развращении несовершеннолетних.

В квартире режиссера "Ералаша" нашли снимки и видео с обнаженными детьми. Мужчина был задержан 14 октября прошлого года, однако тогда родственники заявили, что его исчезновение связано с болезнью.

Ему грозит до десяти лет тюрьмы, сообщает "Рен ТВ".

Илья Белостоцкий родился в Челябинске в 1973 году. С 2004 года состоит в Гильдии кинорежиссеров России. Известен как режиссер-постановщик некоторых выпусков детского киножурнала "Ералаш" и семи серий сериала "След".