В Тюмени врача-офтальмолога судят за мошенничество: придумывал пациентам несуществующие болезни

В Калининском районном суде Тюмени врача-офтальмолога одной из частных клиник Евгения Ляпина судят за совершение девяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Врач наживался на пациентах, находя у них несуществующие болезни.

"В ходе судебного следствия из показаний допрошенных потерпевших установлено, что врач диагностировал у них несуществующие заболевания, убеждал в необходимости проведения платных операций, лечения, за что принимал от потерпевших денежные средства. В одном из эпизодов пациент заплатил офтальмологу за оказание медицинских услуг более 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Общая сумма ущерба составляет около миллиона рублей.

Свою вину подсудимый признал и принял меры к возмещению ущерба. Следующее заседание по делу состоится 24 декабря.