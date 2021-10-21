Алексей Орлов поручил досрочно сдать новый детский сад в Академическом

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе посещения строительных площадок Академического поручил досрочно сдать новый детский сад. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. Градоначальник вместе со своим заместителем Рустамом Галямовым и председателем комитета по строительству администрации Алексеем Корюковым оценил степень готовности детского сада №1, расположенного в квартале №10.

Академический – самый молодой жилой район мегаполиса, в котором проживает порядка ста тысяч "академиков", в основном – молодые семьи. Здесь реализуется один из перспективных экспериментальных проектов комплексного освоения территории, что должно способствовать развитию и всего Екатеринбурга.

Новый детский сад в восьмом микрорайоне уральской столицы начали строить в марте этого года, а сейчас готовность объекта составляет 80%. Дошкольное образовательное учреждение сможет вместить до 250 воспитанников.

На сегодняшний день здесь проводятся работы по внутренней отделке, благоустройству прилегающей территории и монтажу технологического оборудования. Параллельно завершается монтаж инженерных сетей.

Как было озвучено, муниципальным контрактом окончание строительства детсада намечалось на середину 2022 года, однако, учитывая острую нехватку соцобъектов в Академическом, Алексей Орлов распорядился ускорить реализацию проекта и завершить его досрочно – к декабрю нынешнего года. Тем более что нынешние темпы это вполне позволяют.

"Темпы работ очень хорошие. Строители вышли на площадку в марте, а сегодня мы видим почти завершённый объект", – отметил глава города.

Буквально в нескольких десятков метрах от детского сада № 1 ведётся строительство не менее значимого социального учреждения – общеобразовательной школы на 1 тысячу 100 учащихся. Степень её готовности оценивается в 87%.

Просторное четырёхэтажное здание, которое также посетил Алексей Орлов, имеет площадь свыше 28 тысяч квадратных метров. Для учеников начальных классов архитекторы создадут здесь тематические рекреации, напоминающие космическое пространство. Это позволит с ранних лет знакомить юных уральцев с увлекательной наукой о вселенной – астрономией. На базе школы также разместится зона коворкинга, а для безопасности учеников и педагогов все помещения образовательного учреждения оборудуют системой контроля и управлением доступа. Новый пищеблок будет иметь самое современное оснащение и обеденный зал на 550 мест.

Важно, что у города и района появится ещё одна универсальная площадка, где можно проводить спортивные праздники, этапы городских любительских соревнований, да и просто заниматься спортом и оздоравливаться.

"Первые ученики смогут оценить оригинальные рекреации в сентябре 2022 года. Здесь уже сформировано прекрасное спортивное ядро, включающее большой стадион, воркаут-зону и другие элементы. Немаловажно, что использовать эти объекты смогут не только ученики школы, но и жители района. Вся инфраструктура должна быть задействована с утра и до вечера", – заявил Алексей Орлов.

С учётом планируемого прироста населения в Академическом районе в период до 2023 года городские власти создадут дополнительно более 3 тысяч 500 мест в общеобразовательных учреждениях и свыше 1 тысячи 700 мест в дошкольных организациях. Всего же на территории столицы Урала до 2025 года муниципалитет планирует создать более 12 тысяч мест в новых школах.

"Екатеринбург — это город добра и соучастия. Прежде всего, друг к другу. И такие объекты, подход к их созданию и цели развития, полностью отражают этот ключевой принцип!" — заявил Алексей Орлов и добавил, что считает возводимые в восьмом микрорайоне Екатеринбурга образовательные объекты уникальными.