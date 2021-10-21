Беспилотная доставка грузов по воздуху обойдется бюджету РФ в 3,7 млрд рублей

На развитие беспилотной аэродоставки грузов в России в 2021–2024 годах будет выделено 3,4 млрд руб.

Средства пойдут из Фонда национального благосостояния. Еще 300 млн руб. дополнительных ассигнований выделят из федерального бюджета. Это предельная сумма финансового обеспечения этой инициативы, следует из приложения к поручениям главы кабмина РФ Михаила Мишустина.

Согласно бизнес-модели инициативы, предусматривается взаимодействие заказчиков доставки грузов с разработчиками и изготовителями беспилотных авиационных систем по вопросу полетов с учетом сформированных положений по связи, аэронавигационному и наземному обслуживанию.

Среди заказчиков доставки грузов значатся "Почта России", "Газпром", "Транснефть", МЧС России, Сбербанк, пишут "Ведомости".