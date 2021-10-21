ВОЗ возобновила процедуру одобрения российской вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения возобновила процедуру одобрения вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства.

Как сказано в сообщении на официальном Twitter-аккаунте препарата, ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения продолжается и вступает в завершающую стадию. Вскоре Россию посетит группа инспекторов организации. Эксперты соберут все необходимые данные по вакцине.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил CNN, что одобрения вакцины со стороны ВОЗ ожидается в ближайшие месяцы.

Ранее Минздрав предложил разрешить поставки не зарегистрированных в России вакцин и лекарств для клиник Международного медицинского кластера (МММК). Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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