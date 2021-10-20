В Татарстане подан иск о признании системы с QR-кодами недействительной

Пока правительство просит регионы увеличить список мест, куда можно попасть только с QR-кодом о вакцинации от коронавируса, в Татарстане подан иск о признании недействительным постановления местных властей о введении системы QR-кодов.

Напомним, QR-код может быть присвоен гражданам, вакцинировавшимся от COVID-19 или перенесшим коронавирус не позднее, чем полгода назад.

Исковое заявление подано в Верховный суд Татарстана. Пресс-служба суда не уточнила, кто стал истцом.

"Да, действительно, вчера Верховный суд Татарстана зарегистрировал исковое заявление о признании недействующим постановление кабмина Республики Татарстан о введении системы QR-кодов", - цитирует представителя суда ТАСС.

В республике сейчас действует запрет на посещение без QR-кода ресторанов, торговых центров, бассейнов и ряда других общественных заведений. Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова называла Татарстан в числе регионов, где ситуация с заболеваемостью и смертностью наиболее сложная.