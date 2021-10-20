Московских школьников, отказавшихся от ковид-тестирования, уже угрожают перевести на дистант

Сначала отстранение от очной учебы московским школьникам, отказавшимся от ковид-тестирования, не грозит. Но позже их могут перевести на дистанционный режим. Об этом заявил директор школы №548 Ефим Рачевский на сайте школы. Он добавил, что нужно публично называть фамилии таких детей, если они позже заболели ковидом.

Рачевский вменяет родителям, воспользовавшимся законным правом на отказ от медицинского вмешательства, вину, что из-за вовремя выявленного ученика "класс не будет своевременно отправлен на карантин". И таким родителям будто бы должно быть стыдно перед другими родителями.

Ранее могие НКО поддержали эксперимент, заявив, что он ничего не нарушает и родителей можно не спрашивать. Однако, согласно ст. 2 п. 5 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", любое медицинское обследование диагностической направленности является медицинским вмешательством и его можно делать только с письменного согласия (ст. 20). А законы об образовании и персональных данных гарантируют право не участвовать в этом эксперименте без каких-либо последствий.

По данным единой информационной системы закупок, последний государственный контракт на приобретение наборов для экспресс-тестирования на коронавирус ГКУ "Агентство по закупкам Департамента здравоохранения Москвы" заключило 15 октября. В результате было закуплено 21 440 тестов производства ООО "Рапид Био" на 3,1 млн рублей. Единственным поставщиком по контракту выступило акционерное общество "Р-Фарм" – крупнейшая фармацевтическая компания России, которой владеет один из богатейших бизнесменов Алексей Репик.

Ранее "Объединение родителей", возмущенное действиями властей, направило обращение в СКР и ФСБ с просьбой разобраться с законностью использования в школах экспресс-тестов. Известно, что дети переносят ковид легко и не умирают из-за него. В прошлом году никакого роста смертности среди детей вообще не было.