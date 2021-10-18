18 Октября 2021
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экспресс-тест на антитела к коронавирусу (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Родители московских школьников пожаловались в СК и ФСБ из-за тестирования детей на ковид

Родители московских школьников, недовольные пилотным тестированием учеников на коронавирус, направили более 300 жалоб в прокуратуру и Следственный комитет, сообщает "Коммерсантъ".

Родители из школ №962, №57, №548, №2030, "Дмитровский" и "Покровский квартал" ссылаются на п. 5–7 ст. 2 закона "Об основах охраны здоровья граждан". Там говорится, что проведение экспресс-тестов является медицинским вмешательством и может проходить только с согласия граждан.

Кроме того, родители акцентируют внимание на то, что при экспресс-диагностике используются тест-системы производства компании "Рапид Био", которые предназначены "только для профессионального применения".

В свою очередь, представители общественно-политического движения "Объединение родителей" пожаловались на пилотное тестирование лидеру партии "Справедливая Россия — За правду" Сергею Миронову, а также в Совет безопасности и ФСБ. По их мнению, "проведение тестирования раз в 14 дней — профанация, которая не несет никакого медицинского смысла".

Как сообщалось, в 10 московских школах учеников начнут бесплатно тестировать на COVID-19, предположительно раз в две недели. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. По ее словам, положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача.

Юрист пояснял, что экспресс-тестирование школьников на ковид, которое начнут делать в Москве, юридически никак не оформлено. Ученики его делать не обязаны, а родители имеют полное право отказаться без каких-либо последствий для образовательных прав ребенка, гарантированных Конституцией и законами.

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Родители московских школьников пожаловались в СК и ФСБ из-за тестирования детей на ковид

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Теги: школьники, тестирование на ковид, москва



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