В Воронежской области введена обязательная вакцинация на непрерывных производствах

В Воронежской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса.

Она должна быть проведена на предприятиях непрерывного и опасного производства, в том числе на авиазаводе, в центре ракетного двигателестроения и других. Всего в списке 18 предприятий. Среди них — АО "Концерн "Созвездие", ПАО "Воронежское авиастроительное объединение", ООО "Сименс Энергетика Трансформаторы" и другие, сообщает ТАСС.

6 октября в регионе была введена обязательная вакцинация для работников сфер образования, культуры, здравоохранения, социальных услуг, торговли, общественного транспорта, многофункциональных центров, предприятий гостиничных и иных услуг, бытовых услуг, сфер ЖКХ и энергетики, финансовых организаций, почтовых услуг и ряда других.

Как сообщало Накануне.RU, глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложение объявить в России "нерабочие дни" с 30 по 7 ноября, проще говоря, привычный "локдаун" без компенсаций бизнесу со стороны Правительства. А Госдума рассмотрит в ноябре законопроект, принятый в первом чтении еще 8 июня, о внесении вакцинации от ковида в Национальный календарь профилактических прививок.