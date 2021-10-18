"Урал" обратился в экспертно-судейскую комиссию из-за неназначенного пенальти в матче с ЦСКА

Футбольный клуб "Урал" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за неназначенного пенальти во вчерашнем матче с ЦСКА.

Напомним, что спорный эпизод с рукой Бактиера Зайнутдинова в своей штрафной возник в середине первого тайма. После навеса со штрафного Зайнутдинов пытался выбить мяч головой, но промахнулся и снаряд угодил ему в руку. Судья Артём Любимов не назначил 11-метровый удар сразу после эпизода, однако с ним не согласились видеоассистенты – Владислав Безбородов и Николай Богач. Любимов подошёл и лично посмотрел повтор момента, однако своё решение не поменял.

Эпизод вызвал скандал в футбольной среде. Некоторые специалисты утверждают, что рука игрока находилась в естественном положении, другие отмечают, что эпизод непосредственно мог привести к голу, поэтому пенальти ставить было необходимо.

Отметим, что это уже второй матч подряд, когда в ворота ЦСКА не ставят 11-метровый в спорном эпизоде. В прошлом туре в концовке матча с "Краснодаром" мяч попал в руку защитника Игоря Дивеева. Видеоассистент Василий Казарцев позже был отстранён от работы до конца года.