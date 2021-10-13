Юрист: Ковид-тестирование школьников возможно только с согласия родителей

Экспресс-тестирование школьников на ковид, которое начнут делать в Москве, юридически никак не оформлено. Ученики его делать не обязаны, а родители имеют полное право отказаться без каких-либо последствий для образовательных прав ребенка, гарантированных Конституцией и законами. Об этом пишет эксперт по вопросам семейного права, председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев, который провел подробный юридический анализ этой инициативы.

Как сообщалось, в 10 московских школах учеников начнут бесплатно тестировать на COVID-19, предположительно раз в две недели. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. По ее словам, положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача.

Парфентьев подчеркивает, что никакого приказа об обязательном проведении всем школьникам экспресс-тестов раз в две недели на данный момент не издано. А вот устно уже запущены заявления, что согласие родителей якобы не требуется, так как это не медицинская процедура.

"Экспресс-тестирование – не медицинская процедура. Поэтому для него не нужно передавать в школу никаких бумаг и подписывать согласие на проведение теста. Кого привлечь к экспресс-тестированию: медицинский персонал или сотрудников образовательной организации, – школа решает самостоятельно", - заявил оперштаб.

Однако, как и в случае с вакцинацией, имеет мест обычная дезинформация граждан, поясняет эксперт. Во-первых, без нормативной базы любые "просьбы" о тестах можно спокойно игнорировать. А во-вторых, экспресс-тест является медицинским вмешательством. Согласно ст. 2 п. 5 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", медицинское вмешательство - это любые медицинские обследования и (или) манипуляции, имеющие в том числе диагностическую направленность. А в п. 6 той же статьи говорится, что "распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний" является диагностикой. То есть проведение теста, как медицинского вмешательства, без письменного информированного добровольного согласия недопустимо (ст. 20 того же ФЗ).

Если же тест будет делать не медработник и на это основании он будет подаваться не как медицинское вмешательство (хотя это и противоречит законодательству), то и в этом случае проводить его без согласия или против воли родителей нельзя. Это следует из ст. 44 ч. 3 п. 6 Федерального закона "Об образовании в РФ":

"Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право... получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся".

Кроме того, экспресс-тестирование детей - это получение информации о состоянии здоровья ребенка, которая, согласно ст. 10 ч. 1 Федерального закона "О персональных данных" относится к так называемой специальной категории персональных данных, сбор, передача и любая обработка которых допускается только на основании письменного согласия родителей.

Наконец, экспресс-тестирование детей без согласия родителей нарушает гарантированное Конституцией РФ право на личную неприкосновенность.

На этом основании, делает вывод Парфеньтьев, дети не обязаны сдавать тесты, а санитарное законодательство не позволяет произвольно отстранять от занятий здорового ребенка без симптомов и признаков болезни (единственное исключение в законе – отсутствие Манту).

При этом закон об образовании запрещает ограничивать детей в их образовательных правах, то есть ребенку противозаконно отказать в очной форме обучения только потому, что в школе, вопреки законам об охране здоровья и персональных данных, не могут получить доступ к специальным персональным данным ребенка.

В ст. 4 ФЗ "Об образовании в РФ" говорится, что нормы, регулирующие отношения в сфере образования и содержащиеся в других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, не могут ограничивать права или снижать уровень предоставления гарантий по сравнению с гарантиями, установленными законом об образовании. Если есть несоответствие норм, то применяются нормы закона об образовании. Поэтому любое ограничение школьников, родители которых не захотят делать эти тесты, будет незаконно.

"ФЗ "Об образовании в РФ" не дает возможности отстранять детей от учебного процесса на основании отсутствия результатов тех или иных тестов на коронавирус. Точка", - подчеркнул юрист.

Попытка же отстранять детей от учебы на таком основании будет иметь все признаки правонарушения, предусмотренного ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций"). Оно влечет штраф для должностных лиц в размере 30-50 тысяч рублей, для юрлиц (школ) – в размере 100-200 тысяч рублей. Возбуждать дела по этой статье вправе Рособрнадзор и прокуратура.

Парфентьев опасается, что экспресс-тесты будут продвигаться под видом избежать дистанта и их попытаются распространить на все школы Москвы. И только от реакции общественности зависит, решатся ли это ввести для всех и в принудительном добровольно-порядке. Он советует родителям писать отказы от проведения таких экспериментов на своих детях, прикладывая образцы заявлений.