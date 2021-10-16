За год спрос на ипотеку упал в России более чем на 40%

Национальное бюро кредитных историй отмечает спад спроса россиян на ипотечный продукт. За кредитом в минувшем сентябре обращались на 41,4% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Эксперты бюро полагают, что падение спроса на ипотеку вызвано изменением условий льготного продукта и ростом цены квадратного метра.

Директор по маркетингу бюро Алексей Волков отметил, что по программам с господдержкой с 1 июля можно получить только 3 миллиона рублей, что, по его мнению, недостаточно для покупки жилья в наиболее экономически развитых регионах. Кроме того, россиян отпугивает выросшая стоимость жилья "с учетом динамики доходов населения, которая не могла компенсировать столь быстрое удорожание".

Падение спроса в сентябре по сравнению с августом составило 2,9%, сообщает ТАСС.

Также, по данным бюро, в сентябре 2021 года количество выданных ипотечных кредитов выросло на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, объем - на 7,9%. Однако по сравнению с сентябрем 2020 года (когда льготная программа еще действовала на других условиях) число ипотечных кредитов и их объемы также снизились - на 26,8% и 9,3% соответственно.