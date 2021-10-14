14 Октября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
колония-поселения, заключенные, решетка, проволока (2016) | Фото: lotosgtrk.ru

Заключенные из Нягани избили сотрудников полиции за отказ поместить товарища в конкретную камеру

Трое заключенных изолятора временного содержания ОМВД России в Нягани напали на сотрудников полиции, после чего начали избивать и оскорблять правоохранителей. В связи с этим против в отношении данных граждан Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, инцидент произошел 13 октября около 13.00. Находясь на территории прогулочного двора изолятора временного содержания, мужчины отказались возвращаться в свои камеры, оказав сопротивление полицейским. 

"В целях воспрепятствования законным требованиям сотрудников полиции проследовать в камеры, используя малозначительный повод – неисполнение сотрудниками учреждения просьбы одного из заключенных о помещении в конкретную камеру, оказали сопротивление, сопровождая свои действия оскорблениями, угрозами применения насилия, и нанося удары сотрудникам полиции", - пояснили в пресс-службе. 

Там также добавили, что для урегулирования ситуации к заключенным пришлось применить физическую силу и специальные средства. На данный момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, роли и действий каждого из подозреваемых в применении насилия к сотрудникам полиции, расследование продолжается.

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Заключенные из Нягани избили сотрудников полиции за отказ поместить товарища в конкретную камеру

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Теги: заключенные, камера, полицейские, избиение



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