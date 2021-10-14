Россия хочет договориться о пропуске в Финляндию россиян только с наличием прививки от коронавируса

Россия собирается обсудить с Финляндией вопрос о возможности въезда за рубеж граждан РФ при наличие только прививки "Спутником V". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

“Мы в этом направлении только начали взаимодействовать. Сегодня поставили на повестку дня этот вопрос. Коллеги из российского Минздрава начали отрабатывать с финскими партнерами, очень рассчитываем на то, что такие решения будут приняты поскольку это существенно влияет на возобновление туристических потоков”, - отметил Мантуров после шестнадцатого заседания российско-финской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

На данный момент для въезда в страну путешественникам необходимо проходить дополнительные процедуры и дополнительно тратиться на тест, подтверждающий их статус здорового человека.

Также, по словам Мансурова, сегодня правительство Финляндии приняло решение об открытии с 18 октября пассажирского железнодорожного пункта пропуска Вайниккала, через который проходит все пассажирское сообщение с Россией

“Мы договорились о возобновлении пассажирского железнодорожного туристического маршрута. Это “Аллегро”(поезд между Хельсинки и Петербургом) и “Лев Толстой” (поезд между Хельсинки и Москвой). Принципиально технических сложностей с финской стороны нет, ждем окончательное решения министерства здравоохранения Финляндии ”, - сказал Мантуров.