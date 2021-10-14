14 Октября 2021
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Экономика За рубежом
А-320 Airbus Alitalia Кольцово (2013) | Фото:Накануне.RU

Национальный авиаперевозчик Италии Alitalia обанкротился

В Италии сегодня вечером последний рейс (Рим – Кальяри) совершит национальный авиаперевозчик Alitalia – компания с 74-летней историей завершила свое существование из-за банкротства. Впрочем, власти страны уже создают нового нацпера – компанию ITA, но в нее, как сообщают СМИ, большую часть сотрудников Alitalia нанимать не будут.

На протяжении всего своего существования Alitalia периодически сталкивалась с проблемой рентабельности, но государство всегда приходило на помощь. Но в 2006 году финансовая поддержка прекратилась из-за давления властей ЕС. В последующие годы перевозчик предпринял ряд неудачных инвестиционных сделок, пытаясь сократить расходы.

В нарушение правил ЕС власти Италии несколько раз направляли Alitalia субсидии и кредиты, но пандемия коронавируса стала последним ударом, от которого перевозчик так и не смог оправиться.

Итальянские СМИ сообщают, что в ITA возьмут только 2,8 тыс. из 11 тыс. сотрудников Alitalia.

Кстати, у Alitalia какое-то время выполняла и рейсы в Россию, например, были регулярные рейсы Екатеринбург-Рим.

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Национальный авиаперевозчик Италии Alitalia обанкротился

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Теги: авиакомпания, банкрот, Alitalia



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