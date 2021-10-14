На Южном Урале экс-депутату, осужденному за развращение школьниц, смягчили приговор

Челябинский областной суд смягчил приговор бывшему депутату райсобрания Гургену Мурадяну, осужденному за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По версии следствия, осужденный в 2017-2018 гг. совершил преступления против половой неприкосновенности трех девочек 13-15 лет. Мужчина был признан виновным в развратных действиях, половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также в иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Суд приговорил его к 17 годам в колонии строгого режима.

Сегодня Челябинский облсуд изменил приговор.

"Суд апелляционной инстанции, не согласившись с выводами районного суда о квалификации одного из преступлений, переквалифицировал его на менее тяжкое, снизив наказание до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщила Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

Добавим, что защита просила оправдать Мурадяна.