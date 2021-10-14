В Екатеринбурге раскрыли нападение на девушку в ТЦ "Дирижабль"

В полиции Екатеринбурга раскрыли нападение на местную жительницу в ТЦ "Дирижабль" с целью ограбления. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас в отношении троих жителей Каменска-Уральского 1994, 2000 и 2001 годов рождения возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 162 УК РФ.

"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 12 во взаимодействии с коллегами из городского Управления МВД и сотрудниками ДПС по горячим следам задержали жителей Каменск-Уральского, подозреваемых в хищении денег у посетительницы ТЦ в Ботаническом микрорайоне", - рассказали в полиции.

Напомним, что инцидент произошел 1 октября около 10.30. В это время девушка сняла деньги в банкомате на втором этаже ТЦ с целью совершить покупки. Внезапно к ней подошли незнакомые люди в масках: один выхватил из рук купюры общим номиналом в 67 тыс. руб., а другой брызнул в лицо из газового баллончика. В результате нападения пострадавшая получила ожоги глаз, а нападавшие скрылись.

Когда на место прибыли оперативники, они отследили подозреваемых по камерам видеонаблюдения и установили машину, на которой прибыла троица. Вскоре автомобиль разыскали на территории Богдановича, все фигуранты находились в машине и были тут же задержаны. Они даже не успели потратить похищенные деньги. Подозреваемыми оказались жители Каменска-Уральского, которые сознались, что специально прибыли в Екатеринбурга для нападение на кого-либо из граждан.

Двоих фигурантов арестовали, один сейчас находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до десяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские также проверяют задержанных на причастность к иным подобным преступлениям, совершенным на территории Екатеринбурга и Свердловской области.