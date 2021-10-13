Подозреваемого в изнасиловании мальчика тюменца оставят в СИЗО до 8 ноября

В Тюмени 39-летний подозреваемый в изнасиловании мальчика 2011 года рождения останется под стражей до 8 ноября 2021 года, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

По версии следствия, 16 августа, в 18.00 мужчина на лестничной площадке уличного спуска у входа в подвал в одном из домов по ул. Стартовая надругался над мальчиком 2011 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Отметим, что вскоре после задержания подозреваемого в Тюмени было найдено тело восьмилетней Насти М. Из-за этого мужчину подозревали в причастности к изнасилованию и убийству девочки. Однако по этому делу был задержан другой человек - Виталий Бережной.