13 Октября 2021
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Общество Челябинская область
обращение участковых Челябинска (2021) | Фото: t.me/mvd_74

Омбудсмен попросила главу Челябинска не выселять участковых из квартир

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко попросила главу города Наталью Котову не выселять из квартир участковых уполномоченных УМВД Челябинска.

"Сегодня направила главе города Челябинска рекомендации по принятию мер, направленных на недопущение выселения участковых, уволившихся из органов внутренних дел, и их семей из занимаемого ими жилья! Считаю, что люди, не являющиеся участниками межбюджетных отношений, не должны быть заложниками данной ситуации", - сообщила омбудсмен в своем Instagram.

Юлия Сударенко не выявила нарушений в действиях мэрии города. При этом она отметила, что пришла к выводу, что государство несвоевременно исполняет взятые на себя социальные обязательства, связанные с предоставлением жилья сотрудникам органов внутренних дел.

Напомним, участковые уполномоченные УМВД Челябинска записали видеообращение, в котором утверждают, что их якобы незаконно выселяют из жилья. Квартиры располагаются в д. 63б по ул. Российской, ул. Шоссе Металлургов, д.24а, ул. Звенигородская, д. 56а, и были предоставлены в 2008-2010 годах по договорам служебного найма. По словам авторов обращения, квартиры были предоставлены в служебный найм, но не было зарегистрировано право собственности в Росреестре Челябинской области.

Участковые заявили о злоупотреблениях в распределении жилья, построенного по целевой программе для сотрудников. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по данной информации и представить доклад.

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Омбудсмен попросила главу Челябинска не выселять участковых из квартир

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Теги: полицейский, участковый уполномоченный, выселение, служебный найм,



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