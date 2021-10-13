Россия после 10-летнего перерыва вернулась к практике ввоза радиоактивных отходов из Европы

Россия вернулась к практике ввоза крупных партий радиоактивных отходов из Европы после 10-летнего перерыва. Первая такая поставка была осуществлена в начале 2021 года из Франции: компания Orano заключила контракт с "Росатомом" на отправку более тысячи тонн отработанного урана с французских АЭС. Это данные GreenPeace France. Сейчас готовится новая поставка.

Из Франции отходы морем доставят в Санкт-Петербурга, а оттуда – в ЗАТО Северск в Томской области, там находится единственный в мире завод по переработке урановых отходов, пишет Finanz.Ru.

"Росатом" использует отработанный уран для его повторного обогащения и производства топлива, которое впоследствии работает на российских АЭС, при этом производится и плутоний, который может использоваться в ядерном оружии.

Издание напоминает, что отработанное топливо АЭС ввозилось в СССР и Россию до начала 2010-х годов. Под давлением экоактивистов практика была прекращена. В GreenPeace считают, что Россия не обеспечивает нужного уровня безопасности при переработке и захоронении таких отходов, поэтому де-факто происходит просто захоронение радиоактивных отходов в Сибири. При этом у России нет потребности в переработке иностранного урана для своих АЭС, поскольку хватает "хвостов" от собственных станций.