13 Октября 2021
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинской области УФАС предписало аннулировать торги на аренду снегогенерирующих установок

УФАС предписало аннулировать торги ОГБУ "Региональный центр спортивной подготовки по зимним видам спорта Челябинской области". Речь идет об аукционе на право заключения договора аренды имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

На аукцион было выставлено девять мобильных снегогенерирующих установок и пневматических распылителей турбинного типа. Начальная цена договоров аренды составляет 126 тысяч рублей в месяц за каждый объект. Срок действия договора аренды – 120 дней.

В торгах участвовали горнолыжный курорт "Солнечная долина" и гражданин.

УФАС установило нарушение в действиях аукциониста при изменении "шага" аукциона.

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В Челябинской области УФАС предписало аннулировать торги на аренду снегогенерирующих установок

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Теги: УФАС, торги, аукцион,



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