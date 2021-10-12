В Калининградской области приостановлена плановая медпомощь из-за ситуации с коронавирусом

В Калининградской области приостанавливается плановая медицинская помощь из-за чрезвычайно сложной ситуации с коронавирусом.

"Мы сегодня вынуждены констатировать, что мы работаем на пределе, у нас задействованы все ресурсы, которые только есть. При этом мы до сегодняшнего для не поднимали вопрос об остановке плановой медицинской помощи. К сожалению, мы вынуждены прийти уже и к этому шагу", - заявил журналистам глава регионального минздрава Александр Кравченко.

По его словам, сегодня в регионе на амбулаторном лечении находится почти семь тысяч человек, развёрнуто 2434 койки — максимальное количество с начала пандемии. Из них занято 2044 койки.

"Чем это отличается от той ситуации, которая была раньше, когда у нас по две тысячи человек лежало? Отличается это тем, что 940 человек на данный момент — это люди, которые нуждаются в кислороде. Из них 80 человек не могут самостоятельно дышать даже на кислороде и находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Это тоже, в общем-то, исторический максимум, столько людей на аппаратах ИВЛ у нас не было", - отметил министр.

Примечательно, что Калининградская область даже не вошла в тройку регионов России, которые вызывают особенную обеспокоенность федеральных властей по ситуации с коронавирусом. Сегодня на совещании федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что самая серьезная ситуация складывается в Татарстане, Башкирии и Оренбуржье.

В целом резерв коронавирусных коек в стране приближается к концу: занято 235 тыс. коек из 255 тыс.