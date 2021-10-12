Молодость больше не является страховкой от тяжелой формы ковида — Минздрав

Резкое обострение ситуации с коронавирусом в России привело к тому, что сейчас решается вопрос о начале вакцинации от COVID-19 среди детей. Об этом сегодня сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании оперштаба правительства по борьбе с коронавирусом.

Он сообщил, что в течение двух недель эксперты дадут ответ о разрешении вакцинации детей. "Молодость больше не является страховкой от тяжелой формы ковида", - заявил министр.

Минздрав отмечает рост заболеваемости в целом по России на 16%, в 11 регионах – на 30%. У Роспотребнадзора данные с другой стороны: заболеваемость растет в 77 из 85 российских регионов. Особую тревогу правительства вызывает ситуация в Оренбуржье, Татарстане и Башкирии.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 38 регионах введена обязательная вакцинация для отдельных профессий, в 25 регионах закрыто более 600 школ и более 100 детских садов – они на карантине.

Из 255 тыс. коронавирусных коек в России сейчас заняты 235 тыс. 11% пациентов находятся в тяжелом состоянии. "Почти никто из них [пациентов в тяжелом состоянии] не прошел вакцинацию, к аппаратам ИВЛ подключены 6,4 тыс. человек", - сообщил Мурашко.

Напомним, сегодня оперштаб сообщил о рекордной суточной смертности с начала пандемии – за день скончалось 973 человека.