12 Октября 2021
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Общество Челябинская область
Карабашмедь (2021) | Фото: РМК

Фильм о Карабаше получил приз международного фестиваля документального кино

Русская медная компания стала обладателем диплома международного фестиваля документальных фильмов о горнодобывающей отрасли "MineMovie 2021" за фильм "Карабаш. Медный век". Ролик получил награду "за комплексное освещение социальных перемен" в номинации "Лучший фильм о социальных проектах", сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Видео опубликовано в мае на официальном канале Русской медной компании на YouTube. За это время оно набрало более миллиона просмотров.

Работа повествует о более чем вековой истории Карабаша с момента открытия в городе богатого месторождения медного колчедана в 1906 году и строительства медеплавильного комбината в 1910 году до наших дней. Зритель узнаёт, как в советские годы город довели до состояния зоны экологического бедствия, что происходило с ним в 1990-е и как у казавшейся безнадёжной территории появился второй шанс с приходом Русской медной компании. Воспоминаниями поделились очевидцы и главные участники событий. Специально для фильма председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин дал эксклюзивное интервью, в котором вспомнил своё первое посещение Карабаша и подвёл предварительные итоги деятельности компании в городе.

"В 98-м году была полная депрессия, унылая атмосфера. Горожане абсолютно не верили ни в перспективу того, что когда-либо этот завод оживёт, они чувствовали себя абсолютно забытыми. Думали, что, наверное, какой-то собственник придёт или государство обратно заберёт предприятие, но хоть что-то начнёт происходить. Когда я приехал, было такое ощущение, что буквально неделю назад закончилась война. Была полная разруха, завода практически не было, в металлургическом цехе было всего двое рабочих. Прямо в цехе – большая гора шлака, всё было завалено, грязно – вот такой ужас был", - рассказал Игорь Алтушкин.

Градообразующее предприятие Карабаша АО "Карабашмедь" вошло в состав Группы РМК в 2004 году. С этого момента на заводе началась масштабная модернизация, которая была призвана повысить эффективность и экологическую безопасность производства. На эти цели компания направила более 30 млрд рублей. В результате объём выбросов сократился почти в 25 раз к уровню 2000 года. Это сделало возможным и целесообразным реализацию проекта по восстановлению в Карабаше нарушенных в советские годы земель. Из-за несовершенства технологии и отсутствия должным образом организованных очистных сооружений на протяжении десятилетий прошлого века интенсивно растущее медеплавильное производство оказывало негативное воздействие на окружающую среду в Карабаше. Это привело к накоплению на территории города значительного экологического вреда, который продолжает отрицательно сказываться на состоянии почвы, атмосферного воздуха и водных объектов в регионе. РМК планирует направить на рекультивацию нарушенной в советские годы территории Карабаша около 2 млрд рублей. Это самый масштабный частный проект ликвидации накопленного экологического вреда в России.

Параллельно с совершенствованием производства РМК сосредоточилась на развитии социальной сферы и инфраструктуры Карабаша. На средства компании реконструировано три детских сада, построен современный спортивный комплекс и торгово-развлекательный центр, отремонтирован профилакторий, благоустроен центр города, созданы общественные пространства. В настоящее время идет строительство нового жилого комплекса и бассейна. Расходы на социальные проекты РМК в Карабаше превысили два млрд рублей.

Фестиваль MineMovie проводится с 2019 года, это самое значимое мероприятие в странах Евразийского экономического сообщества для презентации короткометражных документальных фильмов о горно-геологической и металлургической отраслях и людях, которые в них работают. Организаторы Фестиваля – Горно-геологический Форум MINEX и "Первый геологический канал".

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Фильм о Карабаше получил приз международного фестиваля документального кино

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Теги: РМК, Карабаш, Карабашмедь,



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