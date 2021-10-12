12 Октября 2021
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Общество Свердловская область
беременная, живот (2016) | Фото: mnenie.dp.ua

Харитонов призвал всех родственников и друзей будущих мам вакцинироваться от коронавируса

Беременным женщинам не стоит бояться вакцины против коронавируса, однако стоит опасаться непривитых родственников и друзей. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. По его словам, в период пандемии коронавируса, за здоровье беременной женщины ответственна не только сама будущая мама, но и ее окружение.

"Конечно, беременная женщина сама должна нести за себя ответственность и думать о том, в каком состоянии родится ребенок, и сегодня в здравоохранении приняты все меры, чтобы беременных женщин прививали, начиная со второго триместра. Но самое главное - окружение беременной женщины. То есть беременная женщина сегодня должна находиться в определенном коконе, а все, кто проживает с ней, кто общается с ней, кто приходит к ней в гости, должны быть привиты, и не только от коронавируса", - заявил Харитонов.

Он также добавил, что на сегодняшний день для будущих мам с подтвержденным COVID-19 в больнице №40 развернут родильный дом, чего ранее никогда не было. К сожалению, эпидемиолог не смог назвать точное число зараженных беременных в Свердловской области, однако отметил, что на 10 октября от коронавируса уже привиты 64 женщины и с ними, как и с их детьми, все в порядке.

На данный момент, эпидемиолог посоветовал не прививаться кормящим мамам.

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Харитонов призвал всех родственников и друзей будущих мам вакцинироваться от коронавируса

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Теги: Харитонов, беременные женщины, коронавирус, вакцинация



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