12 Октября 2021
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Общество За рубежом
Приложения соцсетей. (2021) | Фото: Накануне.RU

Twitter добавил функцию "мягкой блокировки" подписчиков

Twitter добавил новую функцию – "мягкую блокировку" подписчиков.

Для этого пользователь должен зайти в свой профиль, выбрать список подписчиков, выбрать меню рядом с конкретным подписчиком и выбрать в нем параметр "Удалить этого подписчика". Фолловер, которого удалят таким образом, не получит уведомления о блокировке, пишет Verge.  

"Мягкий блок" отличается от обычного тем, что подписчик по-прежнему продолжит видеть твиты заблокировавшего его пользователя, сможет отправлять ему сообщения, но при этом он не будет видеть новые сообщения из ленты блокиратора. И он сможет сделать повторный запрос на подписку.

Издание отмечает, что эта функция может быть полезна, если пользователь не хочет полностью блокировать подписчика, но хочет освободить место для другого фолловера. Ранее такие замены приходилось делать вручную.

Также эта функция, возможно, является частью теста нового безопасного режима, который Twitter начал в сентябре. Компания намерена автоматически блокировать учетные записи злоумышленников и хейтеров, хотя непонятно, когда и как этот механизм начнет работать.

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Twitter добавил функцию "мягкой блокировки" подписчиков

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Теги: twitter, блокировка, подписчики



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