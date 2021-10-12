Замглавы Сургута по строительству Валерий Фомагин сложил служебные полномочия

Замглавы Сургута по строительству Валерий Фомагин сложил служебные полномочия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургута.

Фомагин работал в администрации с марта 2021 г. Он курировал департамент архитектуры и градостроительства, а также комитет по земельным отношениям. Сообщается, что свой пост чиновник покинул по собственному желанию

"Покидаю свой пост по семейным обстоятельствам. Благодарен главе города Андрею Филатову и всей команде администрации за совместную работу. Рад, что вместе нам удалось решить ряд вопросов, касающихся развития строительной отрасли, а значит, и в интересах всех жителей города. Пусть и далее все цели и задачи, поставленные главой Сургута перед командой администрации, успешно достигаются!" - подчеркнул Валерий Фомагин.

По неофициальным данным Фомагин может стать новым главой Нижневартовска - он является уроженцем столицы Самотлора. На пост главы этого города его прочат местные telegram-каналы. У вероятного мэра в городе имеется недвижимость.

Сейчас исполняющим обязанности главы города стал заместитель мэра по экономике и финансам Дмитрий Кощенко. 25 мая 2021 г. прежний мэр Нижневартовска Василий Тихонов ушел в отставку. Новый глава города будет избран депутатами городской думы нового созыва в ближайшее время.