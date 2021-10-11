Медведев: России надо ждать появления на Украине вменяемого руководства

Российские власти будут дожидаться появления на Украине вменяемых властей, которые нацелены не на тотальную конфронтацию с Москвой на грани войны, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений.

Как сообщил бывший премьер-министр РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своей статье "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством", "вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело". "Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", — отметил бывший российский президент.

По его словам, отношения с представителями нынешних властей Украины бессмысленны и даже вредны, так как они регулярно меняют позицию.

Также Медведевы считает, что Вашингтону от Киева не нужно ничего, кроме противостояния с Москвой, ее тотального сдерживания и создания образа антипода.

Украина сейчас находится под прямым иностранным управлением и полностью зависит от Запада, заключил зампред Совета безопасности, пишет "Коммерсант".

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