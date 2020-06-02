07 Сентября 2020
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Политика В России
коллаж, увольнение, безработица, банкротство (2018) | Фото: Накануне.RU

Совфед предложил ввести страховку работников на случай увольнения

Совет федерации предложил кабмину РФ рассмотреть возможность введения системы страхования россиян на случай потери работы.

Кроме того, сенаторы предлагают увеличить объемы софинансирования из федерального бюджета мероприятий по оказанию государственной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми на основании социального контракта.

Из федерального бюджета также рекомендуется выделить регионам средства на "меры по поддержке занятости работников организаций и содействию трудоустройству уволенных работников, в том числе на возмещение расходов на оплату труда", пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о пособиях для россиян, занятых ведением домашнего хозяйства.

Согласно документу, правом на получение ежемесячного пособия могут обладать как домохозяйка, так и домохозяин. Достаточно быть гражданином РФ, постоянно проживающим на территории России, являться лицом трудоспособного возраста, не работать и не получать пособие по безработице.

"Пособие назначается, если размер дохода на одного человека в семье домохозяйки не превышает двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения. Размер пособия предлагается установить в один МРОТ", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект также предлагает включить время, которое домохозяйка получает пособие, в пенсионный стаж.

Авторы документа предлагают предусмотреть средства на выплаты в бюджете, начиная с 2021 года. В правительстве, между тем, не поддержали проект из-за "некорректных формулировок" и отсутствия расчета дополнительных расходов.

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Совфед предложил ввести страховку работников на случай увольнения

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Теги: Совфед, увольнение, работа



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