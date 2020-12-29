В Белоруссии стартует массовая вакцинация "Спутником V"

Белоруссия начинает массовую вакцинацию российской вакциной "Спутник V".

Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций, 29 декабря первая партия вакцины прибыла в республику.

Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке.

Ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об участии белорусов в третьей фазе клинических испытаний российской вакцины, а также о том, что Белоруссия первой из иностранных государств получит вакцину из России.

Кроме того, планируется выпуск готовой формы вакцины в Белоруссии.