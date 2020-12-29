29 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
зерно (2019) | Фото: git72.rostrud.ru

Экспорт российского зерна в этом году вырос на 20% - Россельхознадзор

Россельзохнадзор сообщил о внушительном росте экспорта зерна в этом году – на 20% к показателям прошлого года. По данным ФГИС "Аргус-Фито" на 27 декабря, объемы поставок за рубеж зерновых культур составили 57,5 млн тонн.

Основной объем пришелся на пшеницу (38,3 млн тонн), ячмень (6,1 млн), кукурузу (3,7 млн), жмыхи (2,2 млн) и подсолнечник (1,4 млн).

"Российское зерно в 2020 году поставлялось в 138 стран мира, основными покупателями были Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Бангладеш, Казахстан. Турция выступила ключевым импортером и закупила с начала 2020 года практически 11,3 млн тонн зерновой продукции. Это самый высокий показатель по поставкам в Турцию зерна за все время отправок продукции из России", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем, именно рост внутренних цен на хлеб и хлебобулочные изделия, а также на подсолнечное масло стал одним из главных драйверов инфляции под конец года. Правительству пришлось практически принуждать торговые сети к удержанию цен, а экспортерам пригрозили повышением вывозных пошлин на сырье, необходимое для производства подорожавших продуктов. На горизонте замаячило введение административного сдерживания цен. Владимир Путин с начала декабря неоднократно высказывался в том духе, что сначала должен быть обеспечен внутренний рынок, а уже остатки можно продать на экспорт.

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Экспорт российского зерна в этом году вырос на 20% - Россельхознадзор

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Теги: зерно, экспорт, дефицит, рост цен, хлеб и хлебобулочные изделия



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