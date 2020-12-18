Инфляция уже намного превысила запланированные 4% - Счетная палата

К середине декабря годовая инфляция вплотную приблизилась к 4,5%, значительно превысив запланированные 4%. Об этом говорится в экономическом мониторинге Счетной палаты.

Отмечается, что среднесуточный прирост цен с начала декабря (0,030%) в 2,5 раза превышает аналогичный показатель 2019 года, а также ноябрьское значение. И если инфляция не замедлится, то в декабре она может составить рекордное значение за 2020 год - около 0,9%. Надежда только на заморозку цен.

На протяжении последних нескольких недель быстрее всего дорожают социально значимые продукты: масло подсолнечное, яйца куриные, мука пшеничная, вермишель.

По данным Росстата, с начала года из продуктов больше всего подорожали: сахар-песок (на 73%), крупа гречневая-ядрица (41%), картофель, масло подсолнечное (по 28%), морковь (26%), яблоки (17%), мука пшеничная, рис шлифованный (по 13%). Также сильно подорожали (на 7-9%) чай, мыло, консервы, хлеб. Проезд в транспорте стал дороже на 5-6%.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что ожидают годовую инфляцию на уровне 4,8%.