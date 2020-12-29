29 Декабря 2020
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Политика В России Москва
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ предложила наделить ее новыми полномочиями в сфере "информационной безопасности"

Госдума в 2021 году, вероятно, продолжит расширять полномочия силовиков. Так, в Федеральной службе безопасности подготовили законопроект, который предусматривает возможность наделения ФСБ функциями охраны и обороны объектов органов безопасности.
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Проект текста поправок опубликован на портале правовой информации. В ФСБ обосновывают необходимость новых полномочий "увеличением количества вооруженных нападений на объекты органов безопасности, а также с сохранением угрозы совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на них лиц".

Но это еще не все. В службе предлагают ввести дополнительные выплаты для ее сотрудников. Они будут устанавливаться "в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими".

Еще в одной поправке, предложенной ФСБ, службе дается право "принимать, регистрировать и проверять сообщения о преступлениях, поступающих в органы безопасности, организовывать и осуществлять производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, отнесенным к подследственности дознавателей и следователей органов безопасности, а также организовывать и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенным КоАП Россиии к ведению органов безопасности".

И еще один интересный пункт, на который обращает внимание РБК: силовикам предлагается передать обеспечение "информационной безопасности Российской Федерации в информационно-психологической сфере". Что это за сфера – неизвестно.

Общественное обсуждение законопроекта будет вестись все праздники – до 11 января.

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ФСБ предложила наделить ее новыми полномочиями в сфере "информационной безопасности"

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Теги: фсб, информационная безопасность, законопроект, расширение полномочий, силовики



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