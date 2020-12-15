В Госдуме предложили ввести приоритет для детей силовиков при зачислении в военные и полицейские вузы

Единороссы Александр Хинштейн, Вячеслав Никонов и Василий Пискарев внесли в Госдуму поправки в закон об образовании.

Они предлагают предоставлять приоритет детям военнослужащих, сотрудников полиции и Росгвардии при зачислении в государственные вузы, находящиеся в ведении силовых структур.

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас дети силовиком пользуются приоритетом при зачислении в кадетские, суворовские/нахимовские училища, но не силовые и военные вузы.

"Сейчас преимущественным правом зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях) обладают только дети военнослужащих, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также дети граждан, уволенных с военной службы и имеющих стаж службы 20 лет и более. При этом на детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, поступающих в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, аналогичные преимущества не распространяются, что создает правовое неравенство", - полагают депутаты.

Они отмечают, что этот дисбаланс особенно заметен в Росгвардии, где одновременно проходят службу и военные, и сотрудники со специальными званиями полиции.