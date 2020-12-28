Титов рассказал Путину, что взявшим кредиты под 2% на зарплату будет сложно их отдавать

Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал Владимиру Путину, что 52% опрошенных бизнесменов сообщают о действующих в их регионах официальных или неформальных, самой жизнь продиктованных ограничений.

"Поэтому, в общем, бизнесу живётся сегодня тоже непросто, хотя большое спасибо, сегодня мы видим, как и Вы, и правительство проводите взвешенную политику по карантинным мерам, и в целом пока закрытия нет, и это очень хороший шаг, это, наверное, самое главное", - заявил Титов главе государства.

19% респондентов указали, что снижение выручки у них превысило 80%, 3% уже закрылись в результате кризиса. Три четверти респондентов оценивают свои шансы на выживание как 50 на 50.

Титов предложил принять дополнительные меры или продлить те, которые были предложены властями ранее. Путин возразил, что они уже продлевались, но уполномоченный по правам предпринимателей заметил, что этого мало: "Из этих мер больше всех [востребован кредит] под два процента на восстановление деятельности, который выплачивается, если только занятость стала меньше, то есть уволили сотрудников, тогда надо выплачивать. А если штат сохранился, то тогда не надо его выплачивать. Это явилось, наверное, самой востребованной мерой поддержки, 38,6% предпринимателей ею воспользовались. И из всех, кого мы опросили, 49,5% сказали, что для них это будет очень сложной задачей – заплатить. Поэтому в этой связи мы просили бы, во-первых, продлить возврат этих средств, а во-вторых, есть ли возможность немножко облегчить сами требования, потому что там надо сохранять занятость 90% [штата], и тогда ты вообще не возвращаешь кредит".

Путин обещал подумать.

Тогда Титов, перечислив еще некоторые аспекты, в которых государство могло бы помочь, перешел к теме, связанной "с уголовным преследованием".

"Вы постоянно ставите эти вопросы. Как Вы видите, реакция идёт", - ответил Путин. "Да, спасибо большое. 210-я статья, которую недавно декриминализировали для экономических статей. Много действительно за последнее время было новаций, которые улучшили ситуацию. Но, к сожалению, есть ещё пока проблемы", - заявил бизнес-омбудсмен. Тогда Путин предложил обсудить эти проблемы (но уже в закрытом от прессы режиме).