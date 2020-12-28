Титов рассказал Путину, что взявшим кредиты под 2% на зарплату будет сложно их отдавать

28 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Партия дела, Борис Титов (2018) | Фото: Накануне.RU

Титов рассказал Путину, что взявшим кредиты под 2% на зарплату будет сложно их отдавать

Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал Владимиру Путину, что 52% опрошенных бизнесменов сообщают о действующих в их регионах официальных или неформальных, самой жизнь продиктованных ограничений.

"Поэтому, в общем, бизнесу живётся сегодня тоже непросто, хотя большое спасибо, сегодня мы видим, как и Вы, и правительство проводите взвешенную политику по карантинным мерам, и в целом пока закрытия нет, и это очень хороший шаг, это, наверное, самое главное", - заявил Титов главе государства.

19% респондентов указали, что снижение выручки у них превысило 80%, 3% уже закрылись в результате кризиса. Три четверти респондентов оценивают свои шансы на выживание как 50 на 50.

Титов предложил принять дополнительные меры или продлить те, которые были предложены властями ранее. Путин возразил, что они уже продлевались, но уполномоченный по правам предпринимателей заметил, что этого мало: "Из этих мер больше всех [востребован кредит] под два процента на восстановление деятельности, который выплачивается, если только занятость стала меньше, то есть уволили сотрудников, тогда надо выплачивать. А если штат сохранился, то тогда не надо его выплачивать. Это явилось, наверное, самой востребованной мерой поддержки, 38,6% предпринимателей ею воспользовались. И из всех, кого мы опросили, 49,5% сказали, что для них это будет очень сложной задачей – заплатить. Поэтому в этой связи мы просили бы, во-первых, продлить возврат этих средств, а во-вторых, есть ли возможность немножко облегчить сами требования, потому что там надо сохранять занятость 90% [штата], и тогда ты вообще не возвращаешь кредит".

Путин обещал подумать.

Тогда Титов, перечислив еще некоторые аспекты, в которых государство могло бы помочь, перешел к теме, связанной "с уголовным преследованием".

"Вы постоянно ставите эти вопросы. Как Вы видите, реакция идёт", - ответил Путин. "Да, спасибо большое. 210-я статья, которую недавно декриминализировали для экономических статей. Много действительно за последнее время было новаций, которые улучшили ситуацию. Но, к сожалению, есть ещё пока проблемы", - заявил бизнес-омбудсмен. Тогда Путин  предложил обсудить эти проблемы (но уже в закрытом от прессы режиме).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Титов рассказал Путину, что взявшим кредиты под 2% на зарплату будет сложно их отдавать

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: борис титов, кредиты под два процента, поддержка бизнеса, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети